جورج وسوف يستمر في صدارة يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل سلطان الطرب جورج وسوف، بأغنيته الجديدة "نص عمري"، قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال 5 أيام من طرحها.

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سجلت الأغنية أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في قائمة الصدارة.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها"قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

تُعتبر "نص عمري" رسالة رثاء لابنه الراحل وديع، الذي رحل في ريعان شبابه مطلع يناير الماضي، وشكّل صدمة كبرى على جورج وأسرته وعائلته.

صاحب الأغنية لقطات مؤثرة من لحظات لن تنسى جمعت بين وسوف وابنه وديع سواء على المستوى والفني أو الشخصي، حيث كان يرافقه وديع في كل خطوات وسوف الفنية.

ظروف رحيل وديع المفاجئ

وكان وديع ابن جورج وسوف قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إجراءه عملية تكميم المعدة، وأصيب بنزيف داخلي دخل على إثره العناية المشددة، لكنه توفى بعد أيام قليلة.

حرص عدد من نجوم الفن مواساه عائلة وديع، على رأسهم ماجدة الرومي، نجوى كرم، رامي عياش، نانسي عجرم، زياد برجي، هيفاء وهبي، وائل جسار، عامر زيان، نادر الاتات.