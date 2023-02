أسعار تذاكر حفل شارموفرز بمدينة الشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الغنائي الشهير شارموفرز، لحفل غنائي جديد بالقاهرة، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

أسعار تذاكر حفل شارموفرز وموعدها

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 3 من مارس القادم، داخل أحد المنتزهات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

تراوحت أسعار التذاكر بين 325 و 395 جنيهًا ويتم بيعها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني شارموفرز بتثيري الجدل

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ شارموفرز من خلال كليب "بتثيري الجدل"، والتي سجل أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحه عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها"المزاج قديم سامع المزيكا على جرامافون بس المخ متطور ميجاترون هل السمار علينا ده جمال الكون و احب

جيمس بروان لما غنى عن اللون I'm

not alone انا لون بشوفها و عايز اشوفها تانى I'm not alone انا لون شايفك و انتى بتتمشى سماره الاصل اوعى تتغشى الله لون I'm not alone انا لون مش محتاجه تلبس Versace دى الماشية لوحدها catchy كفاية اللون بتثيري الجدل بتثيري الجدل بتثيري الجدل من غير ماتعملى حاجة مثيرة للجدل ملهاش فى الدجل هى فعلا جميلة انا مش معمولى عمل بتثيري الجدل انتى".