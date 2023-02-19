شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان الوسط الفنى.. وفاة شقيق حكيم وخالة حميد الشاعري ووالد إيناس كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية عددًا من الأحداث المؤسفة والحزينة حيث فقد عدد من النجوم أحد أفراد أسرتهم عاشوا على أثر هذا الفقدان حالة من الحزن الشديدة وواسهم على أثرها الأصدقاء والجماهير ومتابعيهم على صفحات السويشيال ميديا حيث فقد النجم حكيم شقيقة الأكبر يوم الأربعاء الماضى وأعلن النجم حكيم وفاة شقيقه الأكبر حسن عبد الصمد، حيث كتب حكيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبدالصمد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والعزاء يقام اليوم الأحد موافق 18 فبراير بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وتوفي صباح يوم الخميس الماضى والد الفنانة إيناس كامل بعد معاناته مع المرض الفترة الماضية، حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لإيناس تجمعها بوالدها عبر حسابها على "انستجرام"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمه الله والد أختى وعشره عمرى إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة".

أيضًا توفى والد الفنانة منة جلال أمس السبت وكتبت منة جلال عبر فيس بوك: يارب أنا فى أصعب وأسود لحظة فى حياتى يارب مطلوب منى أن يبقى عندى ثبات قدام أمى وأمسك نفسى قدامها واطلع للجمهور أعرض المسرحية يارب يصبرنى على اللى أنا فيه.

وأعلنت منة جلال منذ أيام عن مرور والدها بظروف صحية صعبة مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له وقالت: انا محتاجة من كل الناس تدعى لابويا هو فى حالة حرجة جدا و قلبى بيتقطع انى مش جنبه لانه عايش فى المانيا

وكشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة خالته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة خالتي وأمي الثانية "كريمة محمد عثمان"اللهم اجعلها من أهل الفردوس