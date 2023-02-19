شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامى تقيم احتفالية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضى لتأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً علي تأسيسها، وذلك يوم السبت الموافق 25 فبراير بقاعة الاحتفالات بالمدينة .

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلي عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين .

وسوف يتم تكريم عدداً من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثرو بأعمالهم الفنية الخالدة، التي أنتجتها المدينة علي مدار تاريخها الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط .

وسوف يتم أيضا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهداً في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـ 25 عاما، لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد عناصر القوي الناعمة لجمهورية مصر العربية .