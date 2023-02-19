شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل الأصلى تصور عدة مشاهد في الإسكندرية والعودة للقاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من مسلسل "الأصلى" في مدينة الإسكندرية، بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى يعرض حاليًا على قناة DMC، حيث تجمع المشاهد عددًا من الفنانين على رأسهم ريهام عبد الغفور وإسلام جمال وأخرون، ومن المقرر أن تعود اسرة العمل إلى القاهرة مساء اليوم، من أجل استكمال باقى التصوير، لاسيما أن العمل يتم عرضه حاليًا بالتزامن مع التصوير.

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ووأيضاً على المستوى النقدى، وذلك بعد عرض 5 حلقات فقط من المسلسل، خاصة شخصية ريهام عبد الغفور والتي تقدم شخصية "فاطمة الأصلى" والتي تسعى للحفاظ على ميراث وتجارة والدها مع أخواتها .

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

يعرض "ألأصلى" على قناة dmc، ومنصة watch it، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.