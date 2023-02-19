شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجسد شخصيتين لأخوين توأم فى فيلمه الجديد "تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج" الذى يتعاون فيه مع المخرجة سارة وفيق، ويجسد تامر في الفيلم شخصيتين أخوين توأم أحدهما يملك قوة خارقة.

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة مى عمر و ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، والذى شهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.