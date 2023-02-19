شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة التونسية الشابة ريم الحمروني ووزارة الثقافة تنعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت منذ قليل الفنانة التونسية ريم الحمروني وهي من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي، وكانت بدايات مسيرتها الفنية مع الراحل عز الدين قنون حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار "رهائن" و"غيلان" إلى جانب مسرحية "الشقف" و"ربع وقت" لسيرين قنون و"نوار الملح" للبحري الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية.

وكانت الراحلة قد شاركت مؤخرًا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمسرحية "الشقف"، كما كان للفقيدة عدد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم "صندوق عجب" لرضا الباهي و"تالة مون أمور" لمهدي الهميلي و"فترية" لوليد الطايع.

أما في الشاشة الصغيرة فقد برزت في مسلسل "طوق" للراحل شوقي الماجري و"الحرقة" للسعد الوسلاتي وسيتكوم "الحجامة" و"الخياطة" لزياد ليتيم، هذا إلى جانب عملها كإعلامية من خلال منبر راديو كلمة و موزاييك اف ام وشمس اف ام.

ريم الحمروني أحدثت برحيلها حالة من الحزن الكبير في الوسط الفني والإعلامي التونسي ونعتها منذ قليل وزيرة الثقافة التونسية