شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وأحمد كامل يتصدران قائمة الأكثر استماعًا على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد عالم الموسيقى والغناء مؤخرًا منافسة ساخنة بين عدد من المطربين على قائمة الأكثر استماعًا على موقع اليوتويب خاصة بعد أن طرح عدد من النجوم عددًا من الأغانى الجديدة خلال موسم عيد الحب، حيث طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "بطمن عليك" الذى كان يحتل بها المركز الأول.

ولكن النجم أحمد سعد نجح في أن يتربع على قمة القائمة على اليوتيوب اليوم بأغنيته الجديدة "قادر أكمل" التى يتعاون فيها مع مزيكا حيث حققت أغنيته نجاحًا كبيرًا ووصلت مشاهدتها خلال الأيام الأخيرة التي طرحت فيها إلى 2 مليون مشاهدة.



قائمة الترند على اليوتوب قائمة الترند على اليوتوب

ويليه في المراكز الثلاثة التي بعده المطرب أحمد كامل حيث يتربع على المركز الثانى بأغنية "وبعد الكلام" حيث تخطت مشاهدتها على اليوتيوب الـ700 ألف، وفى المركز الثالث أيضًا تربع عليه النجم أحمد كامل بأغنية "رهان قديم" حيث اقتربت مشاهدتها 500 ألف، وفي المركز الرابع يحتله الفنان أحمد كامل بأغنية "شيء غيرك" وحققت مشاهدة تقترب من 500 ألف أيضًا وكل أغانيه من ألبوم "بعد منتصف الليل".



احمد كامل احمد كامل

ويأتي الفنان جورج وسوف في المركز الخامس بأغنيته الأخيرة "نص عمرى" وتلية الفنانة أنغام في المركز السادس باغنيتها الجديدة "خلينى شوية" بعد أن اقتربت مشاهدتها على 400 ألف مشاهدة