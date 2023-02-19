علي الحجار في حفل شتوي بمدينة 6 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان الكبير علي الحجار، جمهوره في ليلة شتوية على أحد المسارح الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام في القاهرة.

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ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس الموافق 8 مارس داخل أحد الجماعات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر

علي الحجار في الأوبرا بعيد الحب 2023

كانت أحدث الحفلات الغنائية للحجار، داخل الأوبرا المصرية، ضمن احتفالات عيد الحب، وشهد الحفل حضور كامل العدد من محبيه.

شروط حفلات عيد الحب في الأوبرا

جاءت حفلات عيد الحب بعدد من الشروط الواجب تطبيقها قبل الدخول إلى مسرح الحفل، كالآتي:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق

بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت وكرافتة)

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.