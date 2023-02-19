«المقابر الصاوية في الواحات البحرية».. إصدار جديد لهيئة الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - «المقابر الصاوية في الواحات البحرية» كتاب صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ومن تأليف الدكتورة هند الشربيني، وتقديم الدكتور زاهي حواس.

اقرأ أيضًا.. "الأغنية الشعبية.. مدخل إلى دراستها".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب



تعتبر الواحات البحرية من أهم المناطق الأثرية في مصر، بل وتعد من الأماكن الثرية بالآثار التي لم يتم الكشف عنها بعد، واشتهرت الواحات البحرية في عصر الأسرة السادسة والعشرين الصاوية، وفي العصرين اليوناني الروماني شهرة كبيرة؛ نظرا لإنتاجها النبيذ الذي تشتهر به.



تمتاز مقابر هذه العصور بجمال ليس له مثيل، وقد استطاعت الدكتورة هند الشربيني تقديم هذه المقابر بطريقة علمية مفيدة ومختصرة ومبسطة، من خلال عملها ضمن فريق حفائر في الواحات البحرية في موقع مقابر الشيخ سوبي، التي ترجع إلى العصر الصاوي وفي موقع الكيلو ستة أو ما أطلقت عليه، وكذلك الصحافة العالمية، اسم «وادي المومياوات الذهبية» الذي اشتهر به في العالم كله، والتي تضم مجموعة من أروع المومياوات المذهبية التي ترجع إلى العصرين اليوناني- الروماني، وكان من نتيجة عمل الدكتورة هند الشربيني أن تعلقت بشدة بالواحات البحرية وآثارها؛ لذا قررت أن تدرس آثارها في العصر المتأخر في رسالتها للماجستير بكلية الآثار في جامعة القاهرة.



من هنا جاء هذا الكتاب الذي يعد الجزء الأساسي من رسالتها للماجستير.. لعل أهم ما جاء في هذا الكتاب هو تعليق الدكتورة هند الشربيني، على موضوعات دينية مهمة، مثل مناظر التطهير الموجودة في مقبرة باننتيو ومقبرة بادي عشتار، وإظهارها بطريقة عملية سهلة توضح طبيعتها وتشرح مغزاها الديني بيسر، بالإضافة إلى شرح وتوضيح المناظر الدينية الأخرى التي ظهرت في هذه المقابر الجميلة، مثل: مناظر ظهور أرواح به ونخن، ومناظر أبناء حورس الأربعة، وغيرها الكثير، بالإضافة أيضًا إلى تحليل وتقديم تمثيل مناظر ظهور الآلهة المختلفة داخل هذه المقابر المدهشة.



أهم مناقشات الكاتبة في هذه الموضوعات هو مناقشتها لمناظر التحنيط، وقد كتب الراحل العظيم وراهب الصحراء الدكتور أحمد فخري عن هذه المقابر، خصوصا أنه الذي كشفها، واستطاعت الدكتورة هند الشربيني بلغة سهلة دراسة هذه المناظر بطريقة أفادت الجميع.