بسنت ملكة جمال الأناقة لعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت بسنت علي محمود، لقب ملكة جمال الأناقة لعام 2023 في نسخته الثامنة، في الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، في قاعة الأوبرا في نادي الطيران المدني.

بدأ الحفل بتكريم اسم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، كأيقونة للجمال والأناقة بالسينما المصرية لعام 2023،إذْ قام الأستاذ محمود نجاح، بتسليم درع التكريم للدكتور سامي أزاد، زوج غادة نافع كريمة الراحلة ماجدة، والذي قال: "تستحق الاختيار لهذا اللقب، فلقد كانت أنيقة، حتي في أسلوبها بالكلام، فمثلما يراها الجمهور علي الشاشة هي علي ذلك الحال في الطبيعة، وكانت ناجحة جدا في اختياراتها، حتي في طريقة أناقتها وهي في المحافل والمهرجانات الدولية، فكانت تختار لكل مكان لونًا وشكل لبس معين، وكان ذلك صعبًا بعض الشيء، خصوصًا وأنه في ذلك التوقيت لم يكن هناك ستايسلت والأمور الأخري، ولا مجال للمقارنة بين أناقة الماضي والوقت الحالي". وعن سبب تغيب ابنتها عن الحضور وتسليم الجائزة: "تم التواصل بالفعل مع غادة ولكن للأسف بسبب مرضها الشديد، بادرت بطلب الحضور لتسلم التكريم نيابة عنها، فهذا أمر يسعدني فـ "ماجدة" نجمة كبيرة، واختيار إدارة المهرجان لتكريمها، فهي فكرة حلوة وكونهم فكروا في هذا التكريم عن دراسة".

حول هذا التكريم قال محمود نجاح، رئيس المسابقة: "هو تقليد جديد بدأنا في تنفيذه هذا العام من خلال إهداء كل دورة من دورات المسابقة إلي أيقونة من أيقونات الأناقة في السينما المصرية في عصرها الذهبي، من خلال نجمات تلك الفترة واخترنا النجمة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي، والتي لها باع طويل في السينما كممثلة ومنتجة، ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وقامتْ بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية".

كانت لجنة التحكيم للمسابقة برئاسة محمود نجاح، رئيس المسابقة، وعضوية كل من: الفنانة صفاء جلال والفنانة ألفت عمر وخبيرة التجميل سيلفانا صفوت، وخبير التغذية أحمد صبري وملكة جمال الأناقة لعام 2022 جودي رحيم، وقامت المتسابقات بمجموعة من العروض الخاصة بالموضة وإحياء موضة فنانات الزمن الجميل وأناقتهن من خلال فقرة Miss Egypt 50 كنوع من الإبداع للفتيات من خلال تصميم كل فتاة لموديل فستان مستوحي تصميمات العصر الذهبي، وقامت كل فتاة بعرضه بنفسها على المسرح، وذلك تحت إشراف مصممة الأزياء سمر مسعد، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدَّمتها المطربة المصرية شيماء ناجي.

كما قدَّمت تمارا ماضي الفائزة بملكة جمال الأناقة للسياحة أو Miss Tourism بتنفيذ مشروع مميز عن أهمية نشر العلم من خلال مشروع خيري سياحي في جميع محافظات مصر وسيبدأ المشروع من محافظتها الأم الإسكندرية، ووعدت كل المتواجدين بتنفيذه بعد نجاحها بالحصول على هذا اللقب، مؤكدة أنه مسئولية كبيرة علي عاتقها خصوصًا مع سنها الصغير، إذْ تؤكد بنود المسابقة علي أن يكون لدى الفائزة بهذا اللقب مشروع تسعى لتنفيذه

يفيد الترويج لمصر سياحيًّا إلى جانب وجود مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته مثل الأعمال الخيرية، كما تم تتويج ٤ متسابقات بألقاب الوصيفات وهن الوصيفة الرابعة هي دينا مصطفي، والوصيفة الثالثة هي مارينا وليام، والوصيفة الثانية هي المتسابقة أميرة، والوصيفة الأولى هي ماريز ألفونس، أما الفائزة بلقب Top Model المتسابقة نورين، وقد تم اختيار المتسابقات لتلك الألقاب من بين 15 فتاة تم تصفيتها بالأمس، وحصلت نور أحمد علي لقب Miss 50، وهو لقب جديد استحدثناه من خلال فقرة جديدة هذا العام تحت اسم Miss Egypt 50 كنوع من الإبداع للفتيات من خلال تصميم كل فتاة لموديل فستان مستوحى تصميمات العصر الذهبي، وستقوم كل فتاة بعرضه بنفسها علي المسرح، وذلك تحت إشراف مصممة الأزياء سمر مسعد، وكان عليه درجات باختيارات اللجنة ضمن المسابقة". وأكد نجاح أن المسابقة هذا العام تقدِّم لها ما يقرب من 1000 فتاة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة، وتم قبول 650 فتاة منهم، وخلال تصفيات استمرت علي مدار 6 شهور، وصل العدد إلي 15 فتاة فقط، وذلك بعد إجراء المقابلات في المرحلة ماقبل الأخيرة، وتدريبات للمتسابقات بمساعدة أخصائية إدارة مظهر وتحليل السلوك ريهام الهواري، ليتم اختيار الفائزات". وبالعودة إلى المسابقة أشار نجاح إلى أن أبرز شروط للمسابقة هي الترشح ألا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون الوزن مناسبًا مع الطول وفقًا للمعايير الدولية، ويتراوح سن المتسابقة ما بين 17 إلى 28 سنة ليس أكثر، وأن تكون حاصلة علي مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وأن تكون حسنة المظهر واللباقة وأن تجيد المتسابقة الحديث ولديها موهبة سواء فنية أو رياضية، وكذلك تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، قدَّمت الحفل هذا العام كل من نور الصواف، وميرا سامي وأخرجها أيمن صقر.