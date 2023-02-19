محمد منير يُغني لجمهوره في الإمارات (الليلة)

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الكينج محمد منير، الليلة، حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

اقرأ أيضًا..محمد منير في ليلة حب بالإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في العاصمة ا[و ظبي، وتفتح الأبواب في الساعة الـ 7 والنصف مساءً.

أغنية منير "للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه