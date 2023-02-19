موسيقى خالد حماد في أوبرا إسكندرية (غدًا)

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل أوبرا إسكندرية في حفلات شتاء 2023، حفل موسيقي للموسيقار خالد حماد، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

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ومن المقرر أن يقام الحفل، غدًا، في تمام الثامنة مساءً، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فى أمسية بعنوان موسيقي الروح بين السينما والدراما ويقدمها المايسترو شريف محيى الدين مدير اوبرا الاسكندرية ويديرها محمد خطاب تحت اشراف الفنان امين الصيرفي ويتخللها فقرات فنية لمجموعة من اعمال الموسيقار الضيف وذلك فى السابعة مساء الاتنين 20 فبراير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية

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الجدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما ، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة .

