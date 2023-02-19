ماجد المهندس في ألبوم شتوي جديد ..اعرف اسمه

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان ماجد المهندس، لطرح ألبوم غنائي جديد، ضمن الإصدارات الغنائية لشتاء 2023، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

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اسم ألبوم ماجد المهندس الجديد 2023

يجمل الألبوم عنوان بديت أطيب، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحدث أغاني ماجد المهندس "اللي تمنيته":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ"ماجد المهندس" من خلال أغنية "اللي تمنيته"، والتي سجَّلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:

"من أول نظرة شفتك قلت هذا اللي تمنيته صحيح

إني صبرت ونلت وغروري فيك أرضيته ي اول شخص يسكني وياخذني من العالم ومن اللهفه بديت اقول انا حبيت ياعالم فرقتي وصرتي الفيصل بين الحلم والواقع وانا عند جد مغرم بك وفي حبك انا واقع جديده بكل شي انتي رزان ً هيبه وطله انا اتحدا في هذا الكون احد يشبه لها والله"