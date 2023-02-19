أغنية قادر أكمل لـ أحمد سعد تجتاز المليوني مشاهدة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى الفنان أحمد سعد بأغنيته الجديدة "قادر اكمل"، أكثر من مليوني و 200 ألف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

اقرأ أيضًا..أحمد سعد الأكثر مشاهدة بأغنية قادر أكمل (فيديو)

تفاصيل أغنية قادر أكمل أحمد سعد

حصلت الأغنية على المركز الأول في صدارة قائمة الكثر مشاهدة على يوتيوب، من كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو.

تقول كلماتها"أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي

بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني وسط حياه مليانه حروب وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي".

تريو أغنية ياعراف

أصدر أحمد سعد حديثًا أغنية ياعراف مع الفنان أحمد زعيم ونردو، وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها" ا طبيب داويني احتار الطب فيا حبيبي يغيب عن عيني الدنيا تلف بيا يا خاله ارقيني بدأت اشوف خيالات صورته ما فارقت عيني بشوفه ف كل الأوقات غيابه عليا طال وحالى حال نفسي اعرف فين اراضيه لو داري بحالي واللى جرالى ما كان سابني اسهر لياليه بغينا و ما رضينا و لا ما نساتني فيك الايام و الروح لسكنت فينا عايشا فينا عشنا في اراضينا مشيت و خليتني في البارح عدينا و كان العالي العالم بينا يا دنيا ودينا لفي ورسي بينا بهواك تبلينا و بقلوبنا حبينا يا ناس حسوا بينا و لفينا مكفينا كل يوم نهواك نتمني نراك بعدك كاوينا".