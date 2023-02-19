الظهور الأول لإبن محمود حميدة مع محمد رمضان.. هل سيدخل مجال التمثيل قريبًا؟! – شاهدوا وسامته

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 03:55 مساءً - شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة مع النجم محمود حميدة ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع التوصال الإجتماعي “إنستجرام“.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلاً: «هذا الشبل من ذاك الأسد»، في إشارة إلى الفنان القدير ونجله.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات التي جاءت جميعها تحمل الحب والدعم للفنان محمد رمضان والنجم القدير محمود حميدة، فيما تساءل الكثيرين هل سيدخل نجل حميدة مجال التمثيل قريبًا.

محمد رمضان: تعلمت التمثيل من محمود حميدة

يٌذكر أن، الفنان محمد رمضان قد قال خلال تكريمه بـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انه تعلم الفن من النجم الكبير محمود حميدة، موضحًا: «انا اتعلمت الشغلانة دي منه هو، لأنه بيحب الفن حقيقي».

وأضاف رمضان: التمثيل غريزة، ولولا مسرح المدرسة عمري ما كنت هكتشف هذه الغريزة، وعمري ما كنت هعرف أعيش من غير ما أكون ممثل، ولقيت نفسي في المسرح.

وكان طرح الفنان محمد رمضان، آخيرًا، أغنية جديدة بعنوان “نصابة” على طريقة الفيديو كليب بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، والذي تم تصويره بمنطقة الأهرامات. وحقق الكليب نحو ١٠ ملايين مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحها.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وانطلقت قبل أيام فاعليات افتتاح الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي أُقيم في معبد الأقصر.

يشهد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثانية عشر، حضور كلا من محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، بالإضافة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته الثانية عشر لروح كل من الفنان المصري صلاح منصور بمناسبة (مئويته)، والفنان السنغالي عثمان سمبين بسبب (مئويته)، والفنانة الجزائرية شافية بودراع، الفنان التونسي هشام رستم.

كما يهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب قارة إفريقيا، ويحاول خلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميًا.

والدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تستمر حتى 9 فبراير، تحت شعار «سينما خلود زمان» بمشاركة أفلام من 30 دولة، منها رواندا، تونس، بوركينا فاسو، بلجيكا، السنغال، ألمانيا، لوكسمبورج، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، فرنسا، الجزائر، موزمبيق، بوروندى، والدولة ضيفة الشرف السنغال، ويشارك في المهرجان 31 فيلما، تتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، القصيرة، أفلام الدياسبورا.

فيلم «مطرح مطروح»

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان محمود حميدة لطرح أحدث أعماله السينمائية “فيلم مطرح مطروح“.

ويشهد هذا العمل عودة مجموعة من أبطاله إلى شاشة السينما مجددًا، ولعل من أبرزهم محمود حميدة الذى يعود الى السينما بعد غياب عاما كاملًا، حيث كان أخر أعماله “فيلم الكاهن”

فيلم “مطرح مطروح” بطولة كل من محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضى وبويكا وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان،

وتدور الأحداث فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية، ويجسد حميدة دور موظف حكومى، وتظهر ليلى أحمد زاهر بشخصية ابنة محمود حميدة، كما يظهر كريم عفيفى فى شخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لمحمود حميدة، ويعمل مهندس زراعى، ويعشق الملاكمة، وتجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.

آخر أعمال محمود حميدة

يذكر أن اخر أعمال الفنان محمود حميدة مسلسل نقل عام، وشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم سوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز،وميرهان حسين ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوى، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، والمسلسل من إخراج عادل أديب ومن تأليف وليد خيرى.

تدور أحداث المسلسل حول يعمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيًا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.

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