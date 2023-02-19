الكويت - لايف ستايل
يستعد النجم جورج وسوف لإحياء أول حفل غنائي فى الكويت بعد وفاة ابنه وديع، ويقام الحفل 10 مارس الشهر المقبل، ويشاركه فى الحفل النجم بهاء سلطان، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.
وطرح النجم جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع تزامنا مع مرور ذكرى الأربعين على وفاته.
الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده
تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".
وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.
قد يهمك أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يستعد لإحياء أول حفل غنائي بعد وفاة ابنه وديع في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.