شكرا لقرائتكم خبر عن سهيلة بهجت تطرح أحدث أغنياتها "مش قانونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سهيلة بهجت أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "مش قانونى"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أسامة محرز وألحان نديم جمال وتوزيع أسامة عبد الهادى، وطرحت سهيلة بهجت من قبل أغانى "على كلامك" و"أتكلم"

سهيلة بهجت سبق وشاركت فى برنامج the voice kid، وقام الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالى بتلحين قصيدة "دمشق" للشاعرة هيفاء الجبرى واختار المطربة الصاعدة سهيلة بهجت لتغنيها مع توزيع موسيقي لعمرو عبد العزيز ومهندس الصوت محمود عزت والميكساج والديجيتال ماستر للمهندس إيهاب نبيل.

وتقول كلمات القصيدة التي لحنها الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالي:

مِنهُ دِمَشْقٌ ومِنِّي زَهْـــــرةٌ سَقَطَتْ

فليسَ بعدَ دِمَـــشْقٍ ما أُقَدِّمُهُ

أصْبَحْتُ عاشِقـةً في النَّهرِ صامِتَةً

والصّمْتُ من بَرَدَى لا ينْتـَهي فَمُـهُ

يا قُبْلَةً ضُيِّقَتْ عنها شَوارِعُها

النَّهرُ دُونكِ والأزهارُ تَعْصِمُهُ

حلِّي بهِ كيفما شاءَ الهوى فهُنا

كانَ الهوى مَلِكًا والماءُ يُلهِمُهُ

وكان يجْري بأمْرٍ للهوى جَسَدٌ

لولا التَّشَوُّقُ لمْ يَلْحَقْ به دَمُهُ..