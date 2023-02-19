شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار حسين فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الموسيقار حسين فوزي الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حسين فوزي تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم محمد العزبي، وياسمين الخيام، ومحمد رشدي، ونادية مصطفى، وعلي الحجار الذي قدم له لحن أغنية "حرما يا سيدي" المعروفة بـ "صلينا الفجر فين" التي طرحت في ألبوم "في قلب الليل".

وكون الراحل ثنائيا ناجحا مع الفنان الراحل عمر فتحي وقدما سويا عدد هائل من الأغنيات منها "شوقك" فى البوم "أيام" وروحك حلوة فى ألبوم "على سهوا".

يذكر أن الموسيقار الراحل كان قد تم تكريمه مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الأخيرة التي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي.