شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم والمناوى وعابدين يشاهدون "عيلة اتعمل لها بلوك" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد أمس مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم الكبير محمد صبحى كوكبة من الفنانين والإعلاميين علي رأسهم الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق بصحبة أسرتها، وأيضًا حضر الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي مع أسرته الكريمة، والمخرج الكبير عمرو عابدين، والإعلامية التونسية عبلة الأسود.

عقب العرض المسرحي رحب النجم الكبير محمد صبحي بضيوفه واستقبلهم في مكتبه، وأبدوا جميعًا إعجابهم بالعمل المسرحي المتكامل وعبروا عن استمتاعهم بالكوميديا الغنائية وبالفكرة التي تلخص تاريخ مصر في 100 عام من خلال ساعتان ونصف هي زمن العرض .

وأشاد الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي بموضوع المسرحية وبكل عناصر العمل المسرحي مؤكدًا أن العمل فرجة مسرحية متكاملة للأسرة المصرية ويدعو الجميع لمشاهدته.

أما المخرج عمرو عابدين فأشاد بالممثلين وعلي رأسهم النجم الكبير محمد صبحي مؤكدًا أن مسرح الفنان محمد صبحي يحمل المتعة والفكر معا فأنت تضحك وتستمتع بما تشاهده ثم تففكر في المضمون الذي يقدمه فمسرحه يدعوك للتفكير مع المتعة .

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .



الاعلامية التونسية عبلة الاسود