شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا خلال ظهورها الأول بعد إعلان حملها فى طفلها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المغنية العالمية ريهانا للمرة الأولى بعد الإعلان عن حملها في طفلها الثاني، وهي تذهب لتناول العشاء سانت مونيكا، إذ ظهرت بإطلالة كاجوال تمامًا، وهي تسير بمفردها، عليها معطف طويل للغاية.



ريهانا فى صورتين

وذلك بعدما أعلنت ريهانا عن خبر حملها في طفلها الثاني بحفل Super Bowl LVII ، حيث أثارت تصرفات المغنية وهي تضع يدها علي بطنها أثناء الرقص أنها تنتظر طفلًا بعد تسعة أشهر من ولادتها الأولى.

وحسب ما نشر موقع marca لم تكشف ريهانا أنها حامل قبل Super Bowl، لم تؤكد المغنية والوفد المرافق لها المعلومات قبل العرض، ما دفع الناس للاعتقاد بأنها استغلت عودتها التي طال انتظارها للإعلان عن الحمل هذا، وأنها ببساطة لا تريد أن يكون الحمل موضوعًا للمحادثة في الأسابيع التي سبقت الأداء في العرض الضخم.

وعادت المغنية على الهواء مباشرة في ملعب ستيت فارم في جلينديل، حيث مضى أكثر من 2000 يوم منذ آخر عرض حى لها، وفي حديثها عن الحفل أكدت ريهانا قائلة: "إن Super Bowl هي واحدة من أكبر المسارح في العالم، إنه حلم الفنان أن يكون على مسرح بـ هذا الحجم، لكنه مرهق للأعصاب، حيث تريد تقديم الحفل بشكل صحيح، خاصة مع مشاهدة الملايين من حول العالم، وهم يشجعونك".