شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الفنان الأمريكى كايل جاكوبس زوج المغنية كيلى بيكلر والسبب مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقلت المواقع العالمية خبرًا صادمًا مؤخرًا بخصوص الفنان الأمريكي كايل جاكوبس، والذى انتحر بواسطة المسدس الخاص به، إذ أطلق على نفسه الرصاص داخل غرفة نومه حسب تقرير لموقع tmz الذى أكد أن جاكوبس عثرت عليه زوجته بعد سماع صوت الرصاص في الطابق العلوي من المنزل الذى يسكناه.



كيلى بيكلر وزوجها كايل جاكوبس

وأضاف التقرير أن زوجته المغنية كيلي بيكلر عثرت عليه في غرفة نومه بعد سماع دوي الرصاص، معتقدة أن هناك لص أو حادث ما قبل مشاهدته في غرفته وهو غارق في دماءه بصورة مفاجئة وهو الأمر الذى لم يتم الكشف عن أسبابه بعد إلى الآن.

وتعد كيلي بيكلر مطربة أغانى أجنبية، اكتسبت شهرتها في الجزء الخامس من برنامج "أمريكان أيدول"، وبدأت مشوارها الغنائي بعد مشاركتها في البرنامج، حيث أصدرت ألبومين حتى الآن.

وقد عانت من المشاكل الأسرية في طفولتها، حيث انفصل والداها، وسجن أبوها بتهمة الاعتداء والضرب، واتهمت والدتها في عدد من قضايا النصب والتزوير.