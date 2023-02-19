شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ترك يكتب: محمد شرف مشاغب أبدع فى أدوار الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعمال فنية لم تنل حظها من الانتشار الجماهيري شارك فيها الممثل الراحل محمد شرف قبل أن يختاره المخرج جمال عبد الحميد، ليشارك بدور "سامبو" شاب مشاغب من منطقة شعبية بلا مبادئ يفعل أي شيء من أجل مصلحته الخاصة في مسلسل "أرابيسك" عام 1994 بطولة صلاح السعدني، ومع نجاح المسلسل حظي الفنان الشاب ذو الـ30 عامًا وقتها على حب الجمهور، الذي أصبح يناديه في الشارع باسم الشخصية التي جسدها في العمل.

محمد شرف الذي تمر اليوم الذكرى الـ60 لميلاده، حيث ولد في الإسكندرية في مثل هذا اليوم 19 فبراير عام 1963، يعد أحد الفنانين الذين يضيفون شكلاً خاصًا لأي عمل فني يشارك به، فمع إشادة الجمهور والنقاد بأبطال وقصة "أرابيسك" لفت الفنان الشاب الأنظار إليه، ليختاره المخرج عاطف الطيب ليجسد أيضًا دور شاب من منطقة عشوائية أقرب إلى بلطجي يستأجر فتاة ليلي لقضاء سهرة مع أصدقائه.

هذا النموذج للشاب البلطجي المنحرف أخلاقيًا جسده محمد شرف في باكورة أعماله الفنية، لكنه قدم بعد ذلك عدد من الأدوار الكوميدية التي أصبحت جمله أو افيهاته بها علامات مسجلة في تاريخ السينما ومنها دوره في فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي وجملته الشهيرة "اضرب كمان عايز أتوب"، وأيضا افيه شهير له هو "واحد مصري هيكون بيشجع أيه نيجيريا طبعا" في فيلم "مطب صناعي" مع أحمد حلمي أيضا.

أيضًا يتداول مستخدمو السوشيال ميديا العديد من الكوميكس والجمل الساخرة لمحمد شرف منها جملته الشهيرة لأحمد عز "عماد مأكد لي" في فيلم "الرهينة" الصادر عام 2008.

ورحل محمد شرف عن عالمنا يوم 27 يوليو عام 2018، تاركا خلفه رصيد كبير من الأعمال والأدوار المهمة سواء الكوميدية او التي ظهر بها بدور الشرير.