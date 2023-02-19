عمليات التجميل تغير شكل عبير منير والدة ملك قورة كليًا.. لن تتخيل كيف أصبحت ملامحها الآن!! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:51 مساءً - نشر إحدى أطباء التجميل، صورة للفنانة عبير منير والدة الفنانة الشابة ملك قورة أثناء خضوعها عملية تجميل في وجهها لسحب الدهون، على حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت عبير وأمامها مجموعة من الحقن التي استخدمت في سحب الدهون، وقالت “أنا ودكتور رامي ودهوني، طلع شقى السنين اللي تعبت فيه وأكلته”، ورد عليها “هنتابع مع بعض وان شاء الله النتيجة تكون مبهرة”.

ووجهت الفنانة عبير منير الشكر للدكتور، معلقة: “شكرا وأنا شايفة النتائج السابقة وكانت اكتر من رائعة”.

عبير منير تخضع لعملية تجميل في منطقة الرقبة وأسفل الفك

من هي عبير منير؟

عبير منير هي ممثلة مصرية. ولدت في الإسكندرية، وبدايتها الفعلية كانت عندما قامت بأدوار صغيرة في مسلسل (مباراة زوجية) و(المصراوية الجزء الأول)، ثم توالت عليه الأعمال الفنية وخاصة في الدراما والتلفزيون.

أزواج عبير منير

عبير منير هي أرملة الكاتب أسامة أنور عكاشة، وقبل زواجها منه كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري محمد قورة والذي أنجبت منه ثلاث أبناء هم أدهم والفنانة ملك قورة والفنانة مريم قورة والتي قامت بالتمثيل وهي طفلة.

سر رفضها الارتباط بأسامة أنور عكاشة

تحدثت أرملة السيناريست الراحل، أسامة أنور عكاشة، الفنانة عبير منير، عن علاقتها بزوجها، ولماذا رفضت الزواج في البداية.

وقالت عبير منير، خلال استضافتها ببرنامج «الستات»، المذاع على قناة النهار للإعلامية مفيدة شيحة، أن «أسامة ليه أعمال كتير أوي وفي ناس عايزه تعملها، وتحولها لأعمال واقعية، زي مسلسل راجعين يا هوى، كنت متخوفة أوي لما عرضت عليا شركة أروما تنفيذه».

وأضافت: «مكنتش حابة فكرة الجواز، قولتله خلينا أصدقاء، بعد حب 3 سنين، قالي لأ لازم نتجوز، وأنا وافقت، لكن قولتله الورقة دي عشان خاطر ربنا، وأنت كمان تكون مقتنع».

وواصلت: «أنا كنت شايفة أن الجواز صك عبودية، بيقول ده حقي إنتي مراتي، وهي كمان، فممكن يحصل مشكلة خاصة مع دخول الماديات».

أعمال عبير منير

شاركت الفنانة عبير منير في العديد من الأعمال في المجتمع الفني، بما في ذلك مسلسل زواجها، كما كان لها دور كبير في سلسلة “حدث مرة”، وسلسلة “حزب الله”، و “ربات البيوت” و ” مسلسل ليالي “الحلمية”. الفنانة عبير منير تبلغ الآن من العمر ستة وخمسين عامًا ولا تزال تحتفظ بالجمال الذي عهدنا به إليها منذ دخولها مجتمع الفن.

مسلسلاتها في 2022

وشاركت عبير منير في عدد كبير من الأعمال الفنية في عام 2022، بينها مسلسل “يوتيرن” بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان القدير توفيق عبدالحميد، مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة النجم خالد النبوي والفنانة نور، مسرحية “سيدتي الجميلة” مع النجم أحمد السقا والفنانة ريم مصطفى.

مسلسل بيت الشدة

هذا وقد عربت الفنانة عبير منير، عن سعادتها البالغة بتعاونها مع الفنانة وفاء عامر، في مسلسل «بيت الشدة» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، مشيرة إلى أن هذا التعاون الثاني بينها وبين مخرج العمل وسام المدني، فا تعاونت معه للمرة الأولى في فيلم «خان تويلا» الذي عرض عام 2020 .

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