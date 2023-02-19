داليا البحيري تحتفل بميلاد إبنتها حفيدة فريد شوقي وهدى سلطان.. شاهدوا كيف صارت شابة تُشبه عمتها ناهد السباعي!!

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:51 مساءً - هنأت الفنانة داليا البحيري ابنتها بعيد ميلادها ونشرت صور لهم عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت داليا البحيري علي الصورة قائلة :”قبل 14 عامًا ، ظهرت زاوية حقيقية في حياتي وهبني الله أعظم هدية على الإطلاق”

وتابعت: “ابنتي الله يحميك ويحفظك بأمان في كل خطوة في طريقك … أحبك إلى ما لا نهاية كل شئ أسعد أعياد الميلاد كوكي”.

وتفاعل الجمهور مع الصور، مهنئين “البحيري” بميلاد إبنتها “قسمت” التي بدت ملامحها قريبة من عمتها الفنانة ناهد السباعي، حيث علقت إحدى المتابعات، وقالت: “بنوتك ما شاء الله ملامحها وهي بتضحك نفس عمتها.. سبحان الله”.

ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد ابنة داليا البحيري

من جهة ثانية، هنأت الفنانة ناهد السباعي ابنة شقيقها الراحل فريد المرشدي “قسمت”، ابنة الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها.

وحضر عيد الميلاد الفنانة داليا البحيري والدة قسمت، رانيا فريد شوقي، ناهد فريد شوقي، ناهد السباعي، وعدد من الأصدقاء المقربين.

من هي قسمت فريد المرشدي؟

قسمت فريد المرشدي هي إبنة الفنانة المصرية داليا البحيري من رجل الاعمال الراحل فريد المرشدي وهو نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد النجمين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان وشقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، والذي مات قبل عدة سنوات إثر حادث سير أليم.

وكانت الفنانة داليا البحيري قد كشفت عن الظهور الأول لابنتها قسمت في عالم الفن، بعدما نشرت أول صورة لها من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي” الذي عُرض على قناة mbc1، لتصبح الصغيرة آخر أبناء النجوم الذين انضموا لعالم التمثيل مبكّرًا.

الصغيرة قسمت خاضت تجربتها الأولى بعدد محدود من المشاهد، حيث ظهرت فيها برفقة والدتها داليا البحيري، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفضلت داليا أن تنشر صورة ابنتها مع الأخيرة، وعلّقت عليها قائلة: كيمي وجوجو في مشهد من “يوميات زوجة مفروسة” الجزء الرابع.

كما حرصت الفنانة داليا البحيرى على الاستمتاع بوقتها مع ابنتها قسمت فى “mother & child camp”، وظهرت داليا وابنتها فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهن مشاركتان فى العديد من المسابقات وتظهر عليهما السعادة والمرح.

ناهد السباعي تحيي ذكري وفاة شقيقها

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة ناهد السباعي على إحياء ذكرى وفاة شقيقها فريد المرشدي، وتعد هذه هي الذكرى التاسعة على وفاته.

ونشرت ناهد عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، بعض الصور من الذاكرة التي تجمعها بأخيها المتوفي، وعلقت قائلة: “اللهم ارحم وجها بشوشا فقدناه وصدرا رحبا ضاقت بنا الدنيا بعده، اللهم وسع قبر أخي بنعيم، اللهم أرحمه واغفر له، فهو أغلى ما فقدت”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إحياء الفنانة ناهد السباعي لذكرى وفاة أخيها، حيث علّق الكثير من متابعيها متمنين له الرحمة والمغفرة من الله، ومتمنين أن يصبر أهله وأحبابه على فراقه.

مسرحية سيدتي أنا

وعلى الصعيد الفني، يُذكر ان الفنانة داليا البحيري اعلنت تفاصيل مسرحيتها الجديدة “سيدتي أنا” على هامش حضورها المؤتمر‏الصحفي، للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار “‏2023 ‏عام جديد… ومسرح‏ جديد”.

وقالت داليا البحيري: “سعيدة بأعمال المسرح القومى التى من المقرر تقديمها ضمن خطة 2023 برئاسة الصديق والأخ إيهاب فهمى”.

وأضافت داليا البحيري: “هنقدم مسرحية “سيدتى أنا” من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض”بجماليون” وبجسد شخصية إليزا دوليتل وبتمنى العرض يعجب الجمهور”.

داليا البحيري خارج سباق رمضان 2023

تغيب الفنانة داليا البحيري عن موسم مسلسلات رمضان 2023 المقبل، وكشفت السبب تزامنًا مع استعدادها لمسرحيتها الجيددة «سيدتي أنا».

قالت الفنانة داليا البحيري عن سبب غيابها عن موسم مسلسلات رمضان 2023: «لن أشارك في رمضان المقبل 2023 معنديش وقت».

وتابعت داليا البحيري في تصريح صحفي: «أنا منشغلة حاليًا بالبروفات الخاصة بمسرحية سيدتي أنا ولن أجد الوقت للمشاركة في أي عمل آخر».

الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

ومن ناحية أخرى، أوضحت الفنانة داليا البحيري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، الذي عرض منه جزء أول عام 2005، وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider arbia”.

وقالت “داليا” من خلال اللقاء: “أنا كلمني المخرج الجميل علي إدريس وقال لي يا داليا لو في جزء تاني من فيلم حريم كريم تحبي تشاركي فيه، وأنا قولت مفيش مشكلة بس اقرأ الورق الأول.

الخليج 365

الخليج 365