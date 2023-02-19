“اقتصاد دولة في ودن الفنانة”.. كم يبلغ سعر أقراط أحلام العجيبة في “الليلة الماسية”؟!

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:51 مساءً - خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الأنظار بأٌقراطها الضخمة التي ارتدتها في حفلها الغنائي الأخير بالرياض.

الليلة الماسية

وظهرت أحلام في الحفلة التي حملت عنوان “الليلة الماسية”، على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد رياض سيتي، بفستان أبيض ظهرت به كأنها عروس في ليلة زفافها.

لكن “الحلق” أو الأقراط، التي ارتدتها أحلام، كانت ضخمة جدًا، إلى الدرجة التي جعلت الأنظار تتجه إليه فقط، دون التركيز على بقية التفاصيل.

تعليقات الجمهور

وشبه الجمهور حلق أحلام، بالثريا أو النجف الذي يتم تزيين الأماكن الواسعة به. وجاء في التعليقات: ” الحلق تعبك وتعبنا والله”. وسخر آخر: ”ادنك: سنلتقي عند الله”. وتساءل متابع: ” شنو الثريا لي لبستها”. وتخيلت ناشطة أن أذنها لن تبقى مكانها، وكتبت: ” اذنك قاعده في راسك ولا طاحت؟”، وعلق آخر : “اقتصاد دولة في ودن الفنانة”.

وأثار الحلق الضخم على شكل ثريا Chandelier Earrings الذي ارتدته أحلام في بداية حفلها، تساؤل الجمهور الذي ركز عليه، وتساءل عدد كبير عن سعره لضخامته، حيث أن هذا الحلق مصنوع من مستويات متعدّدة متّسمة بتفاصيل متدلّية من الكريستال، الأحجار الكريمة، الخرز وغيرها، ولكنها في منتصف حفلها استبدلته وظهرت بحلق أصغر حجمًا.

أسعار مجوهرات أحلام

وحاول البعض تخيل سعر هذه الأقراط العجيبة، خاصة أن أسعار مجوهرات أحلام دائماً ما تثير الصدمة للجمهور.

حيث سبق أن ارتدت عقدًا يجمع بين الألماس الأبيض والأصفر من دار مجوهرات ناصولي يصل سعره إلى (2 مليون دولار).

وفي اليوم الوطني السعودي، ارتدت الفنانة الإماراتية أحلام عقد من دار سامر حليمة للمجوهرات، ضم العقد 280 قيراط من الزمرد الكولومبي الأخضر النادر مع قطع من الألماس الأصفر؛ وتم تزيينه أيضًا بقطع صغيرة من الألماس الأبيض عالي الجودة، ويبلغ سعره (7 مليون دولار).

وارتدت أحلام مع العقد، أقراطاً بنفس التصميم والقطع الماسية النادرة. ويصل سعرها إلى (مليون دولار).

عقد فريد من كارتييه

وشاركت أحلام في إحدى البرامج، وظهرت بالحلقة الأخيرة بعقد فريد من عدة طبقات من قطع الألماس النادر يبلغ ثمن العقد (47 مليون دولار). في واحدة من أغلى القطع التي ارتدتها الفنانة الإماراتية حتى الآن.

وتعتبر مجوهرات كارتييه، المفضلة لدى أحلام، وسبق أن أطلت بعقد طويل منها مكون من 1299 قطعة من الألماس الأبيض. بجانب 19 قطعة من الزمرد، ويبلغ ثمن عقد كارتييه (540 ألف دولار).

ونسقتها أحلام مع أقراط تحتوي على 98 قطعة من الألماس، بجانب 6 قطع من الزمرد. ووصل سعرها إلى (118 ألف دولار).

لإكمال الإطلالة، أضافت أحلام خاتم الفهد من العقيق الأسود والألماس مع عيون من الزمرد ووصل سعره (189 ألف دولار). واشترت أحلام نسخة ثانية من الطقم، مصنوعة من الزفير الأزرق بدلاً من الزمرد.

أحجار الزمرد

ولأنها تعشق أحجار الزمرد، ضمت أحلام إلى مجموعة مجوهراتها عقد من الألماس الأبيض والزمرد متعدد الطبقات. وتم ترصيع المجموعة بـ2463 قطعة من الألماس مع 7 قطع من الزمرد كبير الحجم و331 قطعة زمرد صغيرة. ويبلغ ثمنه (2 مليون دولار و300 ألف).

عقد المهراجا باتيالا

تمتلك أحلام أيضًا عقد المهراجا باتيالا الهندي والنادر من دار كارتييه، الذي تم صناعته في عام 1928، وتسميته باسم بوبندر سينغ من باتيالا

ويضم العقد 3930 قطعة من الألماس، ويتكون من 5 صفوف من الألماس. وينتهى بحجر كبير ونادر من الألماس الأصفر.

ويقدر سعر هذه القطعة الفنية النادرة، ملايين الدولارات.

أحلام: الحمد لله على نعمة الحياة الكريمة

ومن جهة أخرى، احتفلت الفنانة أنغام مؤخرًا بعيد ميلادها، ونشرت أحلام صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها احتفالًا بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس، والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الأهل والأصدقاء والمحبين، عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى، صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة.. عيد ميلاد أحلام.. بقبل الهدايا بأي وقت.

حفل أحلام في الرياض

وأحيت فنانة الخليج أحلام الشامسي، حفلها في الرياض، المُقام على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات تقويم الرياض 2023، مساء الجمعة.

وأطربت أحلام جمهورها بأجمل الأغاني والألحان، في الحفل الذي سُمي بـ”الليلة الماسية”، بقيادة المايسترو وليد فايد، وبمشاركة عازف البيانو الشهير جي مانيكيان.

وأعربت المطربة أحلام عن سعادتها بنجاح حفلها في موسم الرياض السعودي، مشيرة إلى أنها مدينة النجاح والفرح، موجهة الشكر لهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فقالت: إنها ماسة الوطن العربي أهديتها هذه الليلة الليلة الماسية الرياض التي أهدتنا الحب والنجاح والفرح وأهدتنا ليالي عظيمة.

وتابعت موجهة الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية: شكراً لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكراً لهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الليلة الكبيرة، كانت ليلة النغم والموسيقى غنت فيها كل الرياض شكراً الشركة الكبيرة الملهمة بانش مارك على ليلة من أجمل الليالي كنتم أنتم أبطالها بفضل رؤيتكم الكبيرة للحدث.

واستطردت: ومن هنا أوجه الشكر للشركة الكبيرة HG التي أنشأت المسرح من الصفر إلى أن وصلنا إلى ليل شبه من الخيال بتخطيط استمر ستة أشهر من التحضيرات لنصل إلى ليلة من ليالي هوليوود والشكر الكبير لقائد فرقتي الموسيقية مايستروا العرب وليد فايد وكل أعضاء الفرقة الموسيقية الرائعة أكثر من 160 عازفا الذين بذلوا مجهودًا جبارًا ليصل الحفل إلى هذا المستوى من الإبداع والفن وتجديد بعض الأغاني بطريقة حديثة”.

واختتمت منشورها قائلة: أخص بالشكر والتحية عازف البيانو العالمي ‫غي مانكيان‬ الذي صاحبني بوصلة منفردة متفردة كالحلم والشكر موصول لعازف الكمنجه ضيفي من مملكة البحرين الغالية علي العليوي شكراً لفريق بانش مارك وأخص بالشكر نايف العلي والشكر لفريقي العظيم وأخص بالشكر عبدالرحمن العثمان مها الحاج ونايف اليوسف.. الليله الماسية .

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