رابح صقر في حفل جديد بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان رابح صقر، حفلًا جديدًا في السعودية، وذلك ضمن فعاليات تقويم الرياض، التي تضم عدد كبير من ليالي نجوم الغناء العربي.

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موعد حفل رابح صقر في فعاليات تقويم الرياض 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 2 من مارس القادم، وحمل عنوان ليلة الصقر، على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

طرح رابح صقر حديثصا أغنية "عساك بخير"، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"عساك بخير طمني ترى والله عليك قلقان تراني يالغلا كني احس بدونك بنقصان ولا احد غيرك اشغلني منك اتعبني الهجران

اذا جاك الخبر عني تراني عاشق وولهان احس انه كبر سني وانا بعدك بلا عنوان وكان العمر امهلني بوريك الغلا الوان لأنك قطعة مني ولا غيرك احد انسان اذا غلطان علمني اجيك برضوتك الآن وش المانع تفهمني وتدري كلي لك آذان اذا كان الزعل مني قبل آسف انا ندمان مدام ان انت مالكني وتسكني بلا استئذان ابي منك تجاوبني عساك بخير انا قلقان".