أنغام تسجل مشاهدات جديدة في "خليني شوية معاك"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة أنغام، بأغنيتها الجديدة "خليني شوية معاك"، أكثر من 580 ألف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، توزيع:نصر محروس وتريات هاني فرحات.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه قلبي اللي كان لك زي

ضلك لسه

الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني