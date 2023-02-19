أنغام تسجل مشاهدات جديدة في "خليني شوية معاك"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة أنغام، بأغنيتها الجديدة "خليني شوية معاك"، أكثر من 580 ألف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، توزيع:نصر محروس وتريات هاني فرحات.
كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك انا عشت اللي عدي ده ليك بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي لغيت راحتي بقي طموحي تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" مش فاكره ليك لحظه هنا مش هبقي تاني مسلمه قلبي اللي كان لك زيضلك لسه
الجراح في معلمه وياك سنين متحمله تجرح و برضو مكمله ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك انا عشت اللي عدي ده ليك بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس بقيت صوره بلا احساس خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني بكدب فيها حتي عيوني وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني