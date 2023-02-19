شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يستعد لإحياء أول حفل غنائى بعد وفاة ابنه وديع فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم جورج وسوف لإحياء أول حفل غنائى فى الكويت بعد وفاة ابنه وديع، ويقام الحفل 10 مارس الشهر المقبل، ويشاركه فى الحفل النجم بهاء سلطان، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع تزامنا مع مرور ذكرى الأربعين على وفاته.

الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.