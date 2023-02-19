شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الاختيار" بمهرجان نجيب محفوظ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "الاختيار" اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان نجيب محفوظ الذي تنظمه سينما زاوية، للاحتفاء بأعمال أديب نوبل الراحل، كما سيعرض الفيلم أيضًا أيام 24 فبراير الجاري و2 مارس المقبل.

فيلم "الاختيار" الصادر عام 1971 من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار وإخراج يوسف شاهين، وبطولة سعاد حسني وعزت العلايلي ومحمود المليجي وهدى سلطان وسيف عبد الرحمن ومديحة كامل وعلي الشريف وغيرهم من النجوم.

يعرض المهرجان 7 أفلام روائية من كلاسيكيات السينما المصرية، منها أفلام مقتبسة عن روايات نجيب محفوظ، ومنها أفلام كان لمحفوظ دور في كتابة قصصها أو سيناريوهاتها وإعدادها السينمائي.

وشهد المهرجان خلال الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام لنجيب محفوظ منها "أنا حرة" الصادر عام 1959 مأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو له نجيب محفوظ فيما كتب الحوار السيد بدير، والفيلم من بطولة لبنى عبد العزيز وشكري سرحان وحسين رياض وكمال ياسين ومن إخراج صلاح أبو سيف.

أفلام نجيب محفوظ

ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ في 11 ديسمبر عام 1911، وهو الأديب الذى استطاع أن يضع الرواية العربية فى مصاف العالمية، واستطاع أن يضع اسمه فى سماء الأدب العالمى، بعدما نال جائزة نوبل للآداب عام 1988 ليصبح الأديب العربى الوحيد الحاصل على نوبل في هذه الفئة حتى الآن.

والتفتت السينما إلى أعمال محفوظ الروائية وتم تحويل مجموعة كبيرة منها إلى أفلام سينمائية منها "اللص والكلاب" و"القاهرة 30" وغيرها من الشرائط السينمائية المهمة.