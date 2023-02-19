شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سام عادل: وقوفى أمام صلاح عبد الله فى مسلسل "تياترو" شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة سام عادل، إنها مبسوطة بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل "تياترو" الذى يعرض حاليًا على قناة سى بى سى ويضم مجموعة من الوجوه الشابة خريجى أكاديمية الفنون.

وأضافت خلال لقائها مع الزميل مصطفى القصبى لتليفزيون الخليج 365 أن فكرة المسلسل هي مشروع تخرجنا من الأكاديمية بتقديم عدد من الشخصيات المسرحية القديمة وأنا أقدم شخصية شيريهان في مسرحية "عشان خاطر عيونك" والحمد لله لاقت نجاحا كبيرا.

وأضافت لم أتوقع ردود الفعل على العمل ووقوفى في مشهد أمام الفنان الكبير صلاح عبد الله شرف كبير، بالإضافة إلى تعاونى مع مخرج كبير بحجم رؤوف عبد العزيز كان داعما وسندا لينا طول الوقت وتوجيهنا بشكل جيد، ولم يبخل عن اى حد فينا بشىء، وأوجه الشكر للشركة المتحدة على دعمها للمسلسل.

وانطلق مؤخرًا عرض مسلسل تياترو حصريًا على قناة cbc، حيث يعرض العمل من السبت للأربعاء على قناة cbc في تمام الساعة 8:00 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مسلسل "تياترو" مكون من 30 حلقة ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، حيث يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

المسلسل من بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الكاتب يسرى الفخراني المسئول عن المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن المسلسل عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل المشروع قائلا: مشروع درامي كبير ومهم قريبًا إن شاء الله.. 22 وجها جديدا 22 موهبة في عمل درامي مختلف مع 15 نجما ونجمة في مسلسل تياترو في 30 حلقة.. نجوم المستقبل في تياترو.. مصر منورة بالمواهب.