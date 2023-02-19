شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تشارك فى دراما رمضان بمسلسل "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رشا مهدى في موسم رمضان المقبل بمسلسل الكتيبة 101 والذى تجسد فيه شخصية رئيسية في العمل الذى يشارك في بطولته كل من الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، أحمد عبد الله محمود، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى، ويتناول العمل بطولات الجيش المصرى في سيناء.

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي

المسلسل يكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، وزي ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت .