سحب البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي.. والسبب: فضيحة

ياسر رشاد - القاهرة - اضطرت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى سحب البوستر الرسمي للدورة المقبلة بعد ساعات قليله من إطلاقه، بسبب اكتشاف سرقته من تصميم لأحد الفنانين الأتراك، دون الإشارة لذلك، وفق سكاي نيوز عربية.

فيما برر رئيس المهرجان، عصام زكريا، ما حدث بأنه لم يكن مقصودا وأن الفنانة التي صممت البوستر لها أعمال سابقة جيدة ولكن هذه المرة سقطت منها.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية قد طرحت بوستر دورته الـ24 التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقررة إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت إدارة المهرجان إن البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي، والتي أوضحت أن فكرته جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي يعرضها المهرجان، والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص، بينما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة.

ولكن سرعان ما ثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين النقاد والمهتمين بالسينما، بعد اكتشاف ما وصفوه بفضيحة سرقة البوستر من عمل فني لفنان تركي يعود لعام 2016، وطالبوا بسحب البوستر والتحقيق في الواقعة وأن ذلك يسيء لسمعة مصر داخليا وخارجيا.

قال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عصام زكريا، إن إدارة المهرجان قررت سحب البوستر فور تفجر الجدل حوله وسيتم طرح بوستر آخر.

وتابع في تصريحات صحفية أن المسألة ليست كما يثار فكل القصة أن الفنانة مصممة البوستر وهي موظفة بالمركز القومي للسينما اشترت هذا التصميم في وقت سابق من على الإنترنت، وسقط منها سهوا أنه يخص أحد الفنانين الأتراك فاستخدمته في البوستر الخاص بالمهرجان.

وتابع أن هذه الفنانة لم تتقاض أموالا عن التصميم لأنها موظفة بالمركز القومي للسينما الذي يرعى المهرجان، وهي قدمت تصميما ضمن

آخرين قدموا تصميمات أخرى ووقع الاختيار على تصميمها، ولكن بعد الجدل تم سحبه.

وأكد أن المهرجان لم يعتد على حقوق الفنان التركي لأنه فقط تم الإعلن عن البوستر في خبر صحفي ووضعه على صفحة المهرجان بالفيسبوك ولكن لم تتم طباعته رسميا، وتم سحبه، وبالتالي لا يحق لأحد مقاضاة المهرجان بحقوق ملكية فكرية.

وحول ما إذا كان قد تم التحقيق مع مصممة البوستر قال زكريا إن هذه أمور داخلية، وهذه المصممة لها أعمال سابقة كثيرة جيدة، ولكن هذه المرة سقطت منها لأنها يبدو أنه سقط منها سهوا أن التصميم ملك أحد آخر، لأنها مصممة جرافيك وتشتري تصميمان كثيرة ومن الوارد أن تنسى.تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة أعادت للأذهان فضيحة أخرى حدثت قبل أشهر حينما تم اكتشاف أن مصممة جرافيك تدعى غادة والي سرقت لوحات فنية تخص الفنان الروسي جورجي كوراسوف، واستخدمتها على أنها من تصميمها لتزيين جدران إحدى محطات المترو بالقاهرة وتقاضت عن ذلك ملايين الجنيهات، مما أضطر السلطات لنزع التصميمات من محطة المترو وفتح تحقيق في الواقعة.

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