ياسمين عز تثير الجدل مجددا: “رجلك هو فرعونك.. واوعى تدوسي على ظله فيتألم!”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 03:54 صباحاً - أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز الجدل من جديد في برنامجها بعدما وصفت الزوج بالفرعون.

وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس”، إن المرأة عليها أن تحتفي بالرجل المصري تقديراً لجهوده طوال العام حيث قالت: «بلاش تنكدي على جوزك عشان متبقيش ملعونة».

وأضافت ياسمين عز : «أهم قواعد عيد الحب مع فرعونك… المنظر الشتوي ونظرة المثلث المقلوب».

وتابعت عز: «حبي تراب رجله وقولي له حاضر 365 يوماً، وبوسي راس جوزك ومتنتظريش هدية؛ لأن فرعونك الجائزة الكبرى، سيبي مسافة بينك وبين جوزك عشان متدوسيش على ظله، لأن علميا ممكناً يتوجع ويتأثر نفسيًا».

وطلبت من الرجل أن يقدم التراب لزوجته حيث قالت له: «روح جيب لها حفنة تراب من تحت رجلك وحطها لها في منديل حرير واربطه بفيونكة حمرا عشان مايقولوش عليك بخيل وأنت أبو الكرم كله».

واختتمت : «الرجل هو تاج رأسنا ومنبع العسل والسكر وتراب رجليه بالدنيا، تعبان وشقيان طول السنة وبيجيب هدايا بدون مناسبة».