شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يعلن عن وفاة خالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة خالته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة خالتي وأمي الثانية "كريمة محمد عثمان"اللهم اجعلها من أهل الفردوس".

وكان حميد الشاعري قد شارك في لجنة تحكيم برنامج تشكلت لجنة مسابقة الغناء في المرحلة الثانية "تحدي الدقيقة الواحدة" من برنامج الدوم بموسمه الثاني والذي يذاع على قناة DMC، من حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.