البادي غاردز يحيطون باليسا في الكويت واحدهم يعتدي على معجب حاول الاقتراب منها! .. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:43 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية اليسا وهي تركض هربا من عدسات الكاميرا، خلال تواجدها في الكويت لإحياء حفلها، في حين قام احد مرافقيها بإبعاد احد المعجبين عنها مستخدما القوة.

وتعرضت اليسا وحارسها لانتقادات كثيرة بعد انتشار الفيديو، حيث اشار عدد كبير من المتابعين الى ان الموقف معيب وانه من غير اللائق تعامل الفنانين مع معجبيهم بهذه الطريقة.

وجاء في تعليق على الفيديو المنتشر: “من بعد هالمنظر لي صار باللوبي، قررت اطلع اليسا من حساباتي، ما تستاهل احد يحبها ويروح بها حفلة.”

بينما قال اخر “لو ما شفت الفستان كان قلت ترامب او بايدن الي داخلين! أو هتلر طلع من قبره وجاي يعمل مؤتمر صحفي! بنرجع بنقول الغلط على الخرفان اللي رايحين قبل ساعات يستنوكي مش عليكي .. صحتين عقلبكم”.