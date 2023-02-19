بعد القصف الاسرائيلي لدمشق.. شكران مرتجى: “الهدف منع وصول طائرات الاغاثة”

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:43 صباحاً - علقت الفنانة السورية شكران مرتجى على الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق منذ قليل.

وقالت شكران مرتجى في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “كيان الاحتلال يستهدف دمشق لمنع الاستمرار في وصول طائرات الاغاثة”.

وتابعت “هو سعي قذر لمنع طائرات الإغاثة من مواصلة نقلها المدد إلى مطار دمشق و باقي المطارات السورية .ها ما رأيكم ها أين أنتم ؟؟؟؟؟؟؟سماء وأرض يا ناس لماذااااااااااااااااااااااااااااااا”.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية في دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية و”حزب الله” اللبناني، في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق مما نجم عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، ومنطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.