أنغام بلقطات رومانسية مع حبيب نانسي عجرم السابق!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 فبراير 2023 02:43 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورها بفيديو زهرت فيه بلقطات رومانسية الى جانب حبيب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، السابق.
وفي التفاصيل، اطلقت انغام كليب أغنية ” خليني شوية معاك ” تزامنا مع عيد الحب، الا ان المفاجئ كان مشاركة عارض الأزياء والممثل اللبناني “صالح عبد النبي”، في الكليب، الذي كان قد عرف بأنه حبيب نانسي عجرم في كلبياته القديمة مثل “سحر عيونو” و “لون عيونك”.
كما فاجأ صالح الجمهور بالتغير الكبير في شكله، حيث لم يتعرف عليه كثيرون بسبب خسارته لشعره.
واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اطلالته الاولى معربين عن سعادتهم برؤيته مرة أخرى، خاصة وانه كان قد اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة التي مثل فيها مع نانسي.
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