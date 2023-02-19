أغنية "عاملة ايه" لـ رامي جمال تكسر حاجز المليون مشاهدة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت أغنية "عاملة ايه" للنجم رامي جمال، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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يشار إلى أن الأغنية كلمات أحمد العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتقول كلمات الأغنية :-

عامله ايه!

عامله ايه.. وصحيتي امتي.. و رحتي فين!

طمنيني لو وصلتي.. لو هيبقي

بكلمتينفاضيه نتمشى شويهواسندي روحك علياسيبي ايدك بين ايديااطمني لو رحنا فين.



وانا معاكي ايه لازمتها

اشوف في الدنيا ناس تانيين

يا اجمل حاجه حسيتها

يا أعظم فرحه بعد سنين

ومهما اتقال كلام يوصف

لا هيكفيكي ولا ينصف

ومهما العمر طال بيننا

يا روحي احلي م الحلوين