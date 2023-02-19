أحلام ترحب بالأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن في الليلة الماسية وتغني له

في ليلة طرب مميزة أطلق عليها "الليلة الماسية"، رحبت الفنانة الإماراتية أحلام بحضور الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن حفلها الغنائي.

وعبَّرت عن سعادتها وفخرها بتشريفه حفلها المقام على مسرح أبو بكر سالم، من تنظيم بنش مارك، وإشراف الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات وفعاليات "تقويم الرياض".

واحتفالاً بحضوره الكريم، تغنت أحلام بأغنيتين من كلماته، الأولى بعنوان "المحبة أرض"، من ألحان محمد عبده، وتقول كلماتها:

المحبة أرض والفرقا أراضي

والزمن كله ترى لا غبت ماضي

والله إني ما أشوف إلا عيونك

إن رحلت اليوم أو طول مراضي

قالوا العذال والعذال مرضى

وش بلا حالك من الأشواق قاضي

قلت يهجرني حبيبي لين يرضى

علموا الظالم ترى المظلوم راضي

جرحوني في هواك وقلت بشكي

ما هو من جرحي ولكن لا اعتراضي

كما تغنت من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان عزوف، قائلة:

تضحك وأنا خاطري ضايق.. والدمع في حاجري مفضوح

أسألك بالله بتفارق.. وما قلت لي يا عديل الروح

من علم القسوة العاشق.. وما درى أن الفراق جروح

لو كنت يا صاحبي صادق.. وين الوفا والدفا والبوح

لا تشوفني بالدمع شارق.. وتظن بقولك لك لا تروح

ما دام به في السما بارق.. والأرض بعدك جبل وسفوح

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أحلام‬⁩ تفي بوعدها لفيصل العتيبي وتغني دويتو معه في الليلة الماسية

إطلالة الفنانة أحلام الشامسي تخطف الأنظار ومجوهراتها تثير الجدل