أحلام‬⁩ تفي بوعدها لفيصل العتيبي وتغني دويتو معه في الليلة الماسية

اختارت الفنانة أحلام دعم الموهبة السعودية فيصل العتيبي، ودعته لمشاركتها في الليلة الماسية التي نظمتها شركة بنش بارك، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات تقويم الرياض.

وعلى مسرح أبو بكر سالم غنت معه دويتو، خلال أغنية "حزين" للشاعر الراحل مساعد الرشيدي،

وحاولت تشجيعه ودعمه، وأمسكت بيده وهو يغني معها، وتفاعل الجمهور معهم.

وكانت أحلام قد وعدت العتيبي بتحقيق حلمه بالغناء معها، بعدما تمنى ذلك في إحدى المقابلات بالتلفزيون، بعد أن تعرضت هذه الموهبة لحملة تنمر بسبب لون بشرته، فساندته أحلام ودعمته ووعدته بتحقيق حلمه، ونفذت وعدها له في حفلها بالرياض.

الأغنية التي غناها فيصل العتيبي مع أحلام هي حزين، من كلمات الراحل مساعد الرشيدي، وألحان سهم، وتقول كلماتها:

حزين من الشتا ولا حزين من الظما يا طير

دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني

دخيل الما وملح الما وحزن الما قبل ما تطير

تهيا للهبوب اللي تصافق في شراييني

دخيل الغصن والظل والهزيل وهفهفات إعصير

دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني

ترفرف يا فقير الريش ضيقه والنهار قصير

علامك كل ما ليل جناحك جيت ساريني

وأنا يا طير فيّ من الهجاد اللي مكفيني

ترى لو شفت لي ظل ومهابه في عيون الغير

ترى كل الذهاب اللي معي جرحي وسكيني

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