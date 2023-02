شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يعلن عن موعد انطلاق الدورة الـ45 بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بوستر لمهرجان القاهرة السينمائى عن موعد الدورة الـ45 على أن تنعقد فى الفترة من 15 نوفمبر إلى 24 نوفمبر المقبل، على أن تكشف باقى المعلومات حول الدورة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

بدأت فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى دورته الـ73 يوم الخميس الماضى 16 فبراير الجارى، على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.