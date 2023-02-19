شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: ابنى بدأ يستجيب لعلاج الجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب محمد ثروت متابعيه، حول الحالة الصحية لابنه الذى أصيب بجلطة منذ أيام، وتوجه بالشكر لكل من اهتم بحالته، معلنًا أنه بدأ الاستجابة للعلاج ويخضع الآن لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبى.

ونشر ثروت على حسابه على "فيس بوك" صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب… ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبى".

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.