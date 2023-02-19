شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان على طريقة فيلم The Matrix خلال نزهة فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين كيم كاردشيان أثناء نزهتها في لوس أنجلوس، وهي على طريقة بطلة فيلم The Matrix من خلال إطلالة سوداء بالكامل وجاكت طويل للغاية، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها تقرير موقع الديلي ميل.



كيم كاردشيان وبطلة ماتريكس

من جهة أخرى كانت صرحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان نهاية الشهر الماضى، بأنها حصلت على أمر القبض المؤقت من الأمن على رجل يدعى جوموني فيكتور زيجلر، لمضايقتها عدة مرات بتصرفات مخيفة، بدأت القصة فى أواخر شهر ديسمبر الماضى عندما صرح جومونى، بأنه اتصل بـ"كيم" عدة مرات وجاء إلى منزلها ووقف لساعات منتظرًا أن تراه، وكان يراقب كل تحركاتها، حسبما نشره موقع the sun.

وحسب التقرير لم يكتف الرجل بذلك، بل نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بكيم، ويشير إلى أنها زوجته، فيما أكد محامي كيم، شون هولى، أن "زيجلر" أرسل العديد من الهدايا لها مثل خاتم زواج ألماسي ومفاتيح لغرفة فندق، وكان الأمر المخيف جدا بالنسبة لكارداشيان أن الشاب البالغ من العمر 28 عاما، لديه تاريخ إجرامى يتضمن أسلحة نارية والتهديدات نتجت عن اضطرابات عاطفية يعيشها، فيما من المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع لـ"زيجلر" الشهر المقبل.