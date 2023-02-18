شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترينجوف من مهرجان برلين: Manodrome من نوعية أفلام الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج والمؤلف جون ترينجوف، خلال المؤتمر الصحفى لفيلم Manodrome ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى، قائلا: "بدأت العمل على الفيلم منذ عامين، منذ بدأت القراءة حول علاقات مجموعات الرجال ببعضها البعض، والفيلم يدور حول كيف يمكن أن يتعامل الرجل مع هذه المجموعات وسط كل الصعوبات التى تواجه، لم أكن أريد تقديم فيلم من خلال معلومات من على الانترنت، لذا كان علىّ أن أستخدم مخيلتى فى بعض الأحيان، كما أن وجود ممثل رومانى فى نهاية الفيلم كان الهدف هو وجود شخص مميز فى خلال أحداث العمل، وهو لم يمانع الوجود فى الفيلم، وكان سعيدا بالمشاركة، وأضاف الكثير من الخصائص إلى الفيلم، والأغنية التى قدمها فى نهاية العمل كانت من فكرته هو".

وأنهى ترينجوف حديثه قائلا: "من الممكن أن نعتبر فيلم Manodrome من نوعية أفلام الكريسماس،وهذه كانت فكرتى عن خروج الفيلم من دائرة الفيلم الوثائقى، ووضعه فى إطار آخر، وكنت أريد أن أضع المشاهدين فى حالة تساؤل حول ما يمكن فعله فى الفيلم بهم".

أما الممثل ألابا أوديسا يونج فصرحت قائلة: "لقد أعطت سوفى فى خلال الفيلم العديد من الفرص لـ رالفى، ليتمكن من السيطرة على نفسه ومشاكله، لكنها أم ولديها تعقيدتها، خاصة أنها الشخص الذى يقوم بتوفير الأموال للعائلة، وأعتقد أن هذه المسألة هى ما جعلت الطرف الآخر يدفعها للاختفاء تقريبا".

وكان قد حضر كل من الممثل العالمى أدريان برودى، والممثل الشاب جيسي أيزنبرج، والممثلة أوديسا يونج، والممثل فيليب إيتنجر، والممثل ساليو سيساي، والمخرج جون ترينجوف، صناع فيلم Manodrome، المؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، الذى يشارك ضمن أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73، التى تنعقد فى الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجارى.

يدور الفيلم حول تتعارض حياة "رالفي" بسبب حمل صديقته، وتخرج عن سيطرته عندما يلتقي بعائلة غامضة من الرجال.

وانطلق المهرجان الخميس، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.











