شكرا لقرائتكم خبر عن أدريان برودى من مهرجان برلين: Manodrome يتمتع بطريقة سهلة فى السرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل العالمى أدريان برودى، خلال المؤتمر الصحفى لفيلمه Manodrome بمهرجان برلين السينمائي: "أنا ممتن للعمل مع جون ترينجوف، خاصة أن الفيلم يتمتع بطريقة سهلة فى السرد، وهناك سمات كثيرة متشابهة بينه وبين العالم الذكورى فى الحقيقة، ولكن ما قدمه جون كان جديدا، حيث ابتعد عن عالم الذكورية وسرده بشكل مختلف وجديد، وصادق، خاصة مع كل الدراما التى أصبحت تحيط بحياتنا الآن، ولهذا فإن إمكانية تقديم قصة بهذا الشكل الواقعى والبسيط، يؤكد أن جون يتمتع بحساسية لكل ما يقوم بكتابته".

وأضاف برودى: "لقد قضينا شهر أنا وجون فى التواصل قبل حصولى على شكل نهائى للدور، خاصة مع شخصية زميلى جيسى أيزنبرج المعقدة، وأعتقد أن استخدام الأسلحة النارية مصرح به فى العديد من الدول حول العالم وليس فى أمريكا فقط، كما يشير بعض الأشخاص".

وأنهى برودى حديثه قائلا: "وجودك فى الحياة يعطيك منظورا خاصا بك، ومع كل مرحلة عمرية تتغير هذه النظرية وتتطور، وهو أمر مثير أن تجد طرقا مختلفة لتكون موجود دائما، وهذه الميزة التى أمتن لها كممثل قبل أن أكون شخصا طبيعيا، لأن المشاكل التى تواجدت من قبل، هى التى تتواجد على مر الأوقات، ودائما يجب عليك أن تحاول الوصول إلى حل لها".

وكان قد حضر كل من الممثل العالمى أدريان برودى، والممثل الشاب جيسي أيزنبرج ، والممثلة أوديسا يونج، والممثل فيليب إيتنجر، والممثل ساليو سيساي، والمخرج جون ترينجوف، صناع فيلم Manodrome، المؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، الذى يشارك ضمن أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73، التى تنعقد فى الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجارى.

يدور الفيلم حول تعارض حياة "رالفي" بسبب حمل صديقته، وتخرج عن سيطرته عندما يلتقي بمجموعة غامضة من الرجال.

وانطلق المهرجان الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.