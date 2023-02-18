شكرا لقرائتكم خبر عن فن وثقافة وعلم وتاريخ ومعرفة.. تنوع المتحدة فى القنوات العامة للمتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالكثير من التميز على عدة مستويات، بداية من القنوات العامة والتي قدم وجبة متكاملة ببرامجها الفنية والثقافية، إلى القنوات المتخصصة ومنها القاهرة الإخبارية التي نجحت في كسب ثقة الجمهور بتغطيتها المستمرة وتحليلها للقضايا والأزمات من خلال أفضل مقدمي النشرات والبرامج الإخبارية وبضيوف على مستوى كبير من الثقافة والفكر والإلمام بما يحدث حول العالم.

وإلى جوار العمل الإخباري، جاءت القناة الإخبارية بمنح مشاهديها وجبة دسمة من الوعي بيما يدور حولنا من خلال الفيلم الوثائقى «شابيلا»، حيث يدفع الصومال فاتورة العالم، ليرصد الفيلم واقع ممزق ما بين الجفاف والإرهاب، يروح ضحيته المواطن الصومالى البسيط الذى جفت مياه نهره ونفقت مواشيه، ليجد نفسه مضطرا للنزوح والعيش فى العراء.

مع نجاح القاهرة الإخبارية برسالتها الإعلامية، تنطلق القناة الوثائقية والتي تُولي اهتماما كبيرا بمبدعي مصر، حيث تقدم فيلما ضخما يتناول سيرة الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاده، التى تحل العام الجارى 2023.

فيما تبرز الهوية المصرية فى تنوعها وثرائها الثقافى، من خلال فيلم "فرقة رضا"، الذى يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان المصرى محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبى فى المنطقة العربية، ينتقل الفيلم فى رصده المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء الفرقة بٌين العام والخاص، وبين السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى أسهمت فى بزوغ فكرة إنشاء الفرقة.

بينما تشهد قناة الوثائقية عرض الفيلم الوثائقى "صالح مرسى"، الذى يتناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية وأعماله السينمائية المتنوعة، كما يكشف تفاصيل خطابات يوسف إدريس التى ما زال يحتفظ بها فى أدراج مكتبه حتى الآن، وحقيقة لقب "رائد أدب الجاسوسية" والقصص التى سطرها من وقائع حدثت بالفعل من ملفات المخبارات العامة المصرية وكيف نسج حكايات مليئة بمحبة الوطن فى توقيت سياسى واجتماعى صعب كان الجميع فى حاجة خلاله إلى قدوة وبطل فكتب "دموع فى عيون وقحة" و"رأفت الهجان" و"الصعود إلى الهاوية" و"الحفار".

كما يتطرق الفيلم إلى كتابته سير بعض الفنانات، مثل: ليلى مراد وتحية كاريوكا ويتناول الفيلم شخصية صالح مرسى الأب والصديق والزوج عن قرب من خلال حكايات أسرته واصدقائه وأبطال أعماله، ويجيب الفيلم عن تساؤل طالما طرحه الجميع بشأن تلك الأعمال هل هناك خيال فى قصص صالح مرسى الواقعية ؟ ولماذا لم يتم تناول أعماله بالنقد؟

كما سيعرض لأول مرة حصريا على القناة، فيلم "أدهم الشرقاوى"، ويعرض الفيلم بشكل تفصيلى الروايتين المتناقضتين لسيرة أدهم الشرقاوى؛ الأولى هى الرواية الرسمية التى تطرقت إليها الصحافة فى بداية عشرينيات القرن العشرين، والتى اعتبرت الشرقاوى مجرمًا شقيا خارجًا على القانون.

والثانية -وهى الرواية الأشهر- هى الحكاية الشعبية التى اعتبرت أدهم الشرقاوى بطلا أسطوريا دافع عن الفلاحين فى مواجهة الإقطاعيين والإنجليز.

كما تقدم القناة الفيلم الوثائقى "الريحانى"، على جزأين يتناولان حياة الفنان العبقرى نجيب الريحانى، وفلسفته، وتجاربه المضحكة المبكية مع الحياة، والثروات التي أتلفها، وأسرار المسرح الكوميدي، ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره في خدمة الوطن، والسينما التي أزعجته قبل أن تُكافئه بالخلود.

كما تقدم القناة فيلما وثائقيا عن يوسف إدريس الذى يوثق حياة الأديب المصرى الكبير صاحب الأوجه المتعددة وصاحب الشخصية المركبة والغنية بالتمرد والجنون والخفايا والتفاصيل.