جيسي أيزنبرج من مهرجان برلين: شخصيتى فى Manodrome معقدة ومتأثرة بتاريخ من العنف

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الشاب جيسي أيزنبرج، عن دوره فى فيلمه الجديد Manodrome خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ 73: "شعرت بأن سيناريو الفيلم يسرد الكثير حول العالم الرجولى، الصعب، الملىء بالكثير من الخصال السيئة، العنيفة، مع إضافة عنصر التراجيديا وهو أمر كان جديدا ومختلفا على، خاصة مع استخدام الأسلحة النارية".

وأضاف أيزنبرج: "الشخصية التى أقدمها من خلال الفيلم معقدة، ولا يمكن اعتبارها سوية كليا، خاصة مع وجود كل الأحداث التى مر بها فى سن صغيرة، حتى مع تقديم المخرج والمؤلف جون ترينجوف لها بطرق بسيطة، ويمكننى وصفها بأنه شخص لم يتمكن من الوصول إلى حل مع مشاكله".

وكان قد حضر كل من الممثل العالمى أدريان برودى، والممثل الشاب جيسي أيزنبرج ، والممثلة أوديسا يونج، والممثل فيليب إيتنجر، والممثل ساليو سيساي، والمخرج جون ترينجوف، صناع فيلم Manodrome، المؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، الذى يشارك ضمن أفلام المسابقة الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73، التى تنعقد فى الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجارى.

يدور الفيلم حول تتعارض حياة "رالفي" بسبب حمل صديقته، وتخرج عن سيطرتة عندما يلتقي بعائلة غامضة من الرجال.

وانطلق المهرجان الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات ، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.