شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغنى تتر مسلسل "العمدة" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد سعد نجاحاته في مجال الغناء، حيث يغنى تتر مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يغنى فيها أحمد سعد تتر مسلسل للنجم محمد رمضان، فسبق وأن غنى تتر مسلسل "البرنس" بالإضافة إلى تقديم بعض الأغنيات ضمن أحادث المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقته عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.

وطرح المطرب أحمد سعد أغنية رومانسية جديدة بعنوان "قادر أكمل"، احتفالاً بعيد الحب، وتحكى الأغنية عن مدى تعلق الحبيب وارتباطه بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد أنها نصفه الآخر فى حياته، وهى التى تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.