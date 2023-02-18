شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز : حبيت تقديم فكرة مختلفة فى مسلسل "تياترو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "تياترو" الذى يعرض حاليًا على قناة سى بى سى ويضم مجموعة من الوجوه الشابة وحقق نجاحا كبيرا.

وقال رؤوف خلال لقائه مع الزميل مصطفى القصبى لتليفزيون ”الخليج 365”: الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى وأنا أسعى طول الوقت على تقديم وجوه شابة في اعمالى، والمسلسل فكرة جديدة تمزج بين الدراما والمسرح.

وتابع: كنت سعيد بهؤلاء الشباب وحرصهم على حبهم للعمل بالإضافة إلى امتلاكهم ثقافة واسعة ناتجة عن دراستهم في أكاديمية الفنون.

وأضاف من هواياتى مشاهدة عروض مسرحية، ووجدت هؤلاء الشباب في عرض داخل أكاديمية الفنون، وأعجبت بهم وتحدثت حينها مع الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأشار إلى أنه عرض الفكرة على المتحدة وتحمسوا على الفور تنفيذها، كما أوجه الشكر للأستاذ يسرى الفخرانى والأستاذ هشام سليمان، على تحمسهم للفكرة ودعمهم لها.

وانطلق مؤخرا عرض مسلسل تياترو حصريًا على قناة cbc، حيث يعرض العمل من السبت للأربعاء على قناة cbc في تمام الساعة 8:00 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً.

مسلسل "تياترو" مكون من 30 حلقة ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، حيث يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

المسلسل من بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الكاتب يسرى الفخراني المسئول عن المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن المسلسل عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل المشروع قائلا: مشروع درامي كبير ومهم قريبًا إن شاء الله.. 22 وجها جديدا 22 موهبة في عمل درامي مختلف مع 15 نجما ونجمة في مسلسل تياترو في 30 حلقة.. نجوم المستقبل في تياترو.. مصر منورة بالمواهب.